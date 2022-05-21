خليك أقوى من الصدمات وسامح أعداءك.. نصائح أدباء مصر لـ سمير صبري

كشف الفنان سمير صبري، قبل وفاته، عن النصائح والتعليقات التي تلقاها من كبار الكتاب والأدباء طوال مسيرته المهنية، والتي نشرها بدوره في كتاب حكايات العمر كله، والذي صدر مع نهاية عام 2020، وحضر حفل التوقيع عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نيللي، يسرا، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي.

مصطفى أمين لـ سمير صبري: التسامح أقوى من الانتقام

وترصد «الوطن» أبرز نصائح وتعليقات كبار الكتاب والأدباء لـ الفنان سمير صبري، من خلال السطور التالية:

نصحه الكاتب الكبير مصطفى أمين بقوله «خليك دايما أقوى من الصدمات اللي تقابلك.. واتعلم تقف تاني مهما كعبلوك.. وسامح أعداءك هتلاقي إن التسامح أقوى من الانتقام».

يوسف إدريس عن سمير صبري: ملك الأفراح وبرنس الشاشة

ووصفه الأديب الدكتور يوسف إدريس بقوله «ملك الأفراح.. برنس الشاشة الصغيرة.. سفير البهجة والسرور والإيجابية في الحياة».

أنيس منصور لـ سمير صبري: بعد نجاحك اختفي شوية

وطلب منه الكاتب الكبير أنيس منصور ناصحًا إياه بقوله «لما تلاقي نفسك نجحت قوي.. اختفي شوية.. خلي أعداء النجاح ينسوك شوية.. هترتاح قوي».

وحرص سمير صبري، الذي يشيع جثمانه اليوم من مسجد الشرطة عقب صلاة الزهر بمدينة الشيخ زايد، ويوارى جثمانه الثرى في مقابر عائلته بالأسكندرية، على أن يذكر في كتابه حكايات العمر كله والديه ويوجه لهما رسالة شكر بقوله «شكرًا لأبي وأمي.. فقد علماني أن أحب ولا أكره ولا أحقد.. وأحببت مثلهما القراءة، خاصة القرآن الكريم».

تمنى أن يصبح نجمًا مشهورًا من أجل ليلى مراد

سمير صبري، من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1934، لإحدى العائلات الثرية، عشق الفن منذ طفولته، وتمنى أن يصبح نجمًا مشهورًا من أجل التمثيل أمام ليلى مراد وأن يقبلها مثل أنور وجدي.

وتسبب انفصال والديه في طفولته، في الانتقال إلى القاهرة بصحبة والده، وشاءت الأقدار أن يقطن في نفس العمارة السكنية التي يقيم فيها عبدالحليم حافظ، ونشأت بينهما صداقة، وكان أول ظهور أمام الكاميرا لـ سمير صبري، من خلال فيلم حكاية حب عام 1959 مع العندليب في أغنية بحلم بيك، ليبدأ من بعدها مشواره الفني.