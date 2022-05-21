زوجة الرئيس الأوكراني تُعلق على خطاباته: لا يطلع عليها مسبقا

صرحت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنَّ زوجها لا يطلع على الخطابات الرئاسية التي يُلقيها على العالم خلال الأزمة الجارية، وفقًا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية.

زوجة زيلينسكي: غير مسموح لي بالاطلاع على خطابات الرئاسة

وعلى الرغم من كونها كاتبة وأديبة فنية مشهورة، إلا أنَّ أولينا زيلينسكي، أكّدت خلال تصريحات تليفزيونية، أنَّه من غير المسموح لها بالاطلاع على تلك الخطابات، منوهة إلى أنَّ زوجها أيضًا لا يرى تلك الخطابات سوى لحظة إلقائها.

وأشارت زوجة الرئيس الأوكراني، إلى أنَّ زيلينسكي يُبلغ كاتب الخطابات بأبرز النقاط والأفكار إلى جانب الأحداث، فيما يتولى الأخير صياغتها على الورق.

وفي وقت سابق، أكّدت السيدة الأولى في أوكرانيا، خلال تصريحات عبر البريد الإلكتروني مع قناة «بي بي سي» البريطانية، أنَّها مُنعت وأبنائها من التواجد بالقرب من زوجها في مكتبه، بسبب الخوف على سلامتهم.

آخر ظهور لزوجة الرئيس الأوكراني

وكان آخر ظهور لزوجة الرئيس الأوكراني، في 14 فبراير الماضي، التي ظهرت في مقطع فيديو صوره الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونشره عبر تطبيق «تليجرام»، بغرض التأكيد على تواجد زوجته معه في أوكرانيا وعدم مغادرتها البلاد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا.

https://video.fcai22-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/273826722_146516587792414_4346589319985601081_n.mp4?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjQ4NiwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=5Y0FviSKInoAX9TWL-5&rl=486&vabr=270&_nc_ht=video.fcai22-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT-1oOGzDWrvEYAq9LXh1iz-VK_vf3_lcysmObqMHGswAA&oe=62890026

وقال الرئيس الأوكراني، إنَّ تصوير مقطع الفيديو لم يأت مصادفة بل جاء للتأكّيد للجميع بأنه وزوجته معًا في المنزل في أوكرانيا.

فيما هنأت زوجة الرئيس الأوكراني، العالم والشعب الأوكراني بعيد الحب، وطالبت إياهم بضرورة حب الخير لبعضهم البعض ولبلدهم أوكرانيا والدفاع عنها حتى آخر لحظة.

وكان الرئيس الأوكراني قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنَّ الأزمة التي تواجهها كييف منذ الـ24 من فبراير الماضي لن تنته سوى بالحلول الدبلوماسية، محذرًا من تدهور الأمور العسكرية في البلاد إلى ما هو أبعد من ذلك.

وتوقع زيلينسكي أنَّ بلاده يمكن أن تتقدم خلال تلك العملية العسكرية الروسية على أراضيه، إلا أنَّ سيكون هناك مزيد من القتال والدماء التي لا يمكن حلها سوى بالدبلوماسية، بحسب ما نشره عبر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بـ«التليجرام».