أوكرانيا تدمر 5 أهداف جوية للجيش الروسي: بينها 3 طائرات دون طيار

دمرت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، 5 أهداف جوية للجيش الروسي بينها 3 طائرات دون طيار، وصاروخ كروز، كما دمرت القوات ما لا يقل عن 20 عربة نقل أفراد مدرعة.

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مقتل 36 من القوات الروسية وتدمير 3 دبابات «تي-72» وقاذفة صواريخ جراد في جنوبي البلاد.

القوات الجوية الروسية تشن غارتين جويتين على «أوديسا»

وأطلق الجيش الروسي، صواريخ على ضواحي مدينة «ميكولايف»، فيما لم يصب أحد، كما شنت القوات الجوية الروسية، غارتين جويتين على «أوديسا»، واندلع حريق جراء مؤسسة صناعية بالأسمدة.

يوليو المقبل.. «كييف» ستستلم 15 دبابة ألمانية من طراز «جيبارد»

وستتسلم «كييف» في يوليو المقبل، 15 دبابة ألمانية مضادة للطائرات من طراز «جيبارد»، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت في محادثة مع نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن المسؤول الأوكراني، أكد مرة أخرى بشكل مباشر أن بلاده ترغب في استلام الدبابات من «برلين» في أقرب وقت ممكن، إلى جانب 59 ألف طلقة ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في اجتماع لمجلس الوزراء، عن أمله بتلقى بلاده 9 مليارات يورو أخرى كمساعدات من «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر المقبلة، مضيفا أن الأموال ستساعد «كييف» على الصمود والتعافي بسرعة.

وأوضح شميهال، أن أوكرانيا تلقت جزءًا من أموال المنحة من صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع لـ البنك الدولي، مشيرا إلى أن إجمالي المنحة بلغ 504 مليون يورو، فيما قام «الاتحاد الأوروبي» بتحويل 600 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية إلى البلاد.

بلينكن سيناقش في اليابان الحرب «الروسية الأوكرانية»

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى «طوكيو» في الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، للمشاركة في قمة القادة الرباعية المعروف باسم «كواد»، الذي تضم بجانب الولايات المتحدة، كل من اليابان وأستراليا والهند، وفي الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي حكومة اليابان لمناقشة الحرب «الروسية الأوكرانية»، وإطلاق صواريخ «بيونج يانج»، والتجارة الثنائية والأمن في المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال روبي موك المدير السابق للحملة الانتخابية لوزيرة الخارجية السابقة، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي لانتخابات 2016، هيلاري كلينتون، إن المشرفين على الحملة نظموا في 2016 تسريبات عن علاقات مزعومة للرئيس السابق دونالد ترامب مع بنك «ألفا» الروسي، مضيفا في مداولات خلال محاكمة في مقاطعة كولومبيا الكبرى، إن كلينتون أقرت شخصيا خطة تنظيم التسريبات.