99.85% من طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، التي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

99.85% نسبة أداء امتحان الفيزياء

وبلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء -في الفترة الصباحية- 99.85%، إذ أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و495 طالبًا/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبًا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2088 طالب/طالبة.

99.65% نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق

بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق- في الفترة الصباحية- 99.65%، إذ أدى اليوم الامتحان 569 ألفًا و490 طالبًا/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبًا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1970 طالبًا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أنَّ يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ)، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحان في مادة الرياضيات حسب الجدول المعلن سابقًا.