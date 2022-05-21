طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون الامتحانات وسط إجراءات ضد كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير دورات المياه وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصي 15 طالبا، لتحقيق التباعد بين الطلاب، للحد من كورونا، علاوة على فرض عقوبات مشددة على الطلاب الغشاشين.

قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للأطمئنان على سلامتهم، لافتة إلى أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تماماً داخل جميع اللجان الامتحانية، حتي يتثنى لطلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات في جو هادئ ومناسب، موضحة أن هناك إجراءات مشددة، لمواجهة أعمال الغش داخل اللجان الامتحانية.

غرفة العمليات تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن غرفة العمليات تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، أو أي كتاب مدرسي أو أي مذكرات خارجية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

1- السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتي 11:30، وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

2- الأحد 22 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتي الساعة 11، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.

3- الاثنين 23 مايو 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتي الساعة11، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

4- الثلاثاء 24 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتي الساعة 11.

5- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

6- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.

امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيًا بالمدارس

ونوهت مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تصريحات للوطن، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية ورقيًا بالمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.