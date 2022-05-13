ليس قلة شراء المشغولات.. اعرف سر التراجع المفاجئ في أسعار الذهب

علق الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، قائلا إن الذهب مثل باقي المعادن، التي تشهد تذبذب وفقا لسعر الدولار عالميا، موضحا أنه كلما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة، زاد سعر الدولار، وبالتالي يكون هناك انخفاضا في سعر الذهب.

انخفاض معدل شراء مشغولات الذهب

أضاف «السيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، على شاشة قناة «DMC»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنّ كثير من الأشخاص يجدون في الذهب ملاذا آمنا للاستثمار ومخزون للقيمة، بالتالي يكون هناك زيادة في أسعار الذهب على مستوى الدول بشكل كبير.

وأشار إلى أنه من الملاحظ خلال الشهرين الماضيين، أن هناك زيادة في حجم شراء السبائك والجنيهات الذهب، بحوالي أكثر من 30%، بينما انخفضت معدلات شراء المشغولات الذهبية.

وأضح أن موسم الأعياد ورمضان، كان يشهد في السابق، إقبالا من المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، لكن انحسرت عمليات الشراء، نتيجة اتجاه المصريين لشراء الذهب كمخزون قيمة أو ملاذ آمن للاستثمار.

الذهب ملاذ آمن بعد 5 أشهر

أكد أن الملاذ الآمن والاستثمار الآمن، والحفاظ على قيمة العملة، يختلف من شخص لآخر ولظرف وآخر: «الذهب ملاذ آمن، وفيه ميزتين وأكثر من عيب، الميزة اللي فيه بأن لو عاوز سيولة حالا، هنزل بالدهب وأبيعه مقابل أموال، لكن لو في المدة القصيرة ليس ملاذا آمنا، لوجود تغيرات عالمية بشكل كبير».

وأوضح أن سعر الأونصة عالميا تراوح بين 1860 دولار و1823 دولار اليوم، وانخفض الذهب خلال الأيام الماضية أكثر من 120 جنيها للجرام الواحد في مصر: «هذا كله يعني أنه ليس ملاذ آمن»، لافتا إلى أن الذهب يكون ملاذا آمننا بعد 4 أو 5 أشهر.