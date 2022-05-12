نصائح مهمة عند شراء الذهب: تابع الأسعار المحلية والعالمية

قالت مؤسسة ذهب مصر العاملة في مجال الأبحاث والاستثمار في الذهب، إن هناك الكثير من الأمور التي يجب على الراغبين في شراء الذهب مراعاتها، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الشراء والاستثمار.

وأضافت المؤسسة عبر تقرير لها، أن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الذهب، خاصة وأن هناك الكثير من الأشخاص يتجهون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والذي يمكن ادخار الأموال به، والحفاظ على قيمتها وتحقيق مكسب مالي منها.

مكان موثوق والتأكد من الفاتورة أهم النصائح

وأشارت إلى أنه من أهم النصائح الخاصة بشراء الذهب، أنه يجب على الراغب في شراء الذهب الذهاب إلى مكان موثوق، ويفضل أن يكون جرى التعامل معه من قبل مثل جواهرجي العائلة، والحصول على فاتورة ضريبية بها تفاصيل السعر والحجم وتاريخ الشراء وعليها ختم البائع.

ولفتت أنه من الأشياء المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار، التأكد من أن الذهب مدموغ من مصلحة الدمغة والموازين، وذلك للاطمئنان أن عياره مضبوط، خاصة في السبائك والتي تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية، وتكون الدمغة موضحة على السبيكة وضمان صحتها هو أن يكون المكان موثوق وأن يتم تسليم فاتورة ضريبية مختومة من الشركة بها تفاصيل السبيكة بالكامل من المصنعيات والوزن وسعر الجرام، وسياسة الاسترداد في حالة البيع.

متابعة الأسعار العالمية والمحلية

وأوضح التقرير أنه يجب قبل شراء الذهب متابعه سعر الذهب العالمي والمحلي قبل عملية الشراء، مع العلم أن السعر يتغير لحظيًا وفقًا لأسعار تداولاته عالميًا، ويفضل متابعة السعر عبر الهاتف أثناء الوجود في محل الصاغة، وهو ما يضمن أن السعر عادل وليس به أي تجاوز للسعر المحلي.

وأكدت المؤسسة على التأكد من تطابق مواصفات الذهب الذي اشتراه بالفاتورة الضريبية، لأن الفاتورة هي أساس عملية البيع والشراء.