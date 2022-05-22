حظك اليوم برج الثور الأحد 22-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت اليوم الأحد 22 مايو، خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور، الذي يعرف أنه من الأبراج الهوائية التي تتوافق مع الحمل والقوس ويفضل أرقام كـ4 و6 و13 و 15 و 24، كما أن كوكبة الحاكم هو الزهرة، لذا تجد هذا المولود اجتماعي يميل للتجمعات والحفلات والانخراط في حياة الأخرين.

وبحسب علم الأبراج والفلك، فإن مولود البرج الهوائي يسعون إلى نشر العدل والسلام بين الناس وأن هذا أكثر ما يهمّهم في الحياة، لذا فعادة ما نجدهم دبلوماسيين، كما أنهم لا يميلون إلى توقع السيئ بالآخرين ولا بالأشياء من حولهم بل يعطون كل شيء وقته في التفكير.

ويعرف عن مواليد برج الثور أنهم من الأشخاص الذي يتركون الكارهين يتكلّمون من ورائهم ولا يلتفتون إليهم، ولهذا نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم على المستويين العاطفي والاجتماعي والمهني والعملي وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تقول خبيرة الأبراج لمولود برج الثور على الجانب الاجتماعي والمهني: «ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك».

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

أما عائليا وعلى مستوى المشاعر والحب فالقمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.