حظك اليوم برج الجدي السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تعتبر أنثى الجدي امرأة مقتصدة لا تسرف في إنفاق أموالها فيما لا يفيد وتحب توفير ما تمتلكه وراتبها، والاحتفاظ به للدخول في مشروعات وجني أرباح، كما تفعل ذلك من أجل زوجها أيضا، فهي امرأة مدبرة كثيرا، تنجح في إدارة أمور المنزل بكل حزم ويكون قلبها على شريك حياتها ولا تكلفه ما لا يطيق، كما أنها من أكثر الناس انضباطا وقدرة على التحكّم بالنفس؛ وذلك لأنّها عمليّة للغاية وتحبّ الوصول إلى مراتب عالية.

صفات أنثى برج الجدي

ومن ضمن صفات أنقى برج الجدي، امتلاكها حسّا عاليا من المسؤوليّة، كما أنها تحب الانضباط والالتزام وتبحث عن المثالية للوصول إليها، وتحب أن تؤدي عملها بإتقان، وهي شخصية صبورة تستطيع تحمل مختلف الأزمات والمشكلات وتجاوزها، وعلى المستوى العاطفي لا تستعجل بأن تتقدّم خطوات عديدة في علاقاتها، وإنما على العكس تتروّى كثيرا قبل اتخاذ أيّ قرار، ودائما تجدها راضية عن نفسها وفخورة بها وتهتم بنفسها وتحب أن تظهر أنيقة ونظيفة ومرتبة، وهي تحمل في داخلها شخصية عطوفة وحنونة، وتهتمّ بالآخرين وتقدّم لهم المساعدة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يوجد القمر في منزلك الثاني اليوم وهذا يتطلب منك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك على المستوى المهني، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن المريخ يتواجد في منزل العلاقات اليوم مما يمنحك سحرا ويقظة ويخدمك الحظ في التصرف وإدارة مختلف الأمور.