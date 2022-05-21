حظك اليوم برج القوس السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالعطاء والكرم الزائد عن الحد، فهو لا يتأخر عن الإنفاق وإعطاء المحتاج وجميع من يطلب منه أو حتى لا يطلب ولكنه يرى أنه بحاجة إلى أموال، ويعرف عنه الإسراف أيضا الذي يضعه في العديد من المشاكل والأزمات المالية، فهو لا يبخل على نفسه أبدا ولا من حوله ويحبب تدليل نفسه كثيرا وشراء لها كل ما تحتاجه فلا يوجد رغبة يفكر بها ويريدها ولا يفعلها مهما كلفه الأمر فبعد وقت ما لابد أن يكون حققها وقام بشرائها.

صفات برج القوس

من ضمن صفات مواليد برج القوس، تميزه البراءة الدائمة الطفولية كأنه طفل مهما كان عمره، كما أنه حماسي يحب الانطلاق بلا حدود والسفر وزيارة البلاد المختلفة والمدن المتعددة داخل بلدته وخارجها ويحب الحرية وتسلق الجبال وركوب الدراجات والخيل، ويعرف عنه أنه عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تحل مشاكلك العاطفية وأمورك الخاص بينك وبين شريكك، حيث يدعمك القمر في ذلك وتتصرف بحكمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد في منزل العلاقات مما يمنحك يقظة ذهنية ويعدك اليوم بأن تعيش حياة مليئة بالأحداث كل ما عليك الانتباه لحقوقك جيدا ولا تتحدث عن خططك.