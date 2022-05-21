حظك اليوم برج الدلو السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الدلو بالعديد من الصفات، فهي قوية وذكية للغاية تستطيع ملاحظة مختلف الأمور حولها بسهولة وسريعا، فهي تمتلك حدسا قويا يقودها إلى معرفة الأمور واستنتاجها وتحليلها بسهولة، وتحب الحرية تكره أن تقيد نفسها، أو أن يضع لها الآخرين القيود، كما أنها تحب أصدقاءها كثيرا، وتحافظ عليهم، وتحاول أن تجعل علاقاتها بهم متينة دائماً.

صفات أنثى برج الدلو

تحب أنثى برج الدلو الصدق والصراحة، كما أنها تحب التجديد والابتكار والإبداع وتكره التفاصيل الروتينية والعادات المتكررة، وتسكن بداخل أنثى برج الدلو روح طفولية بريئة جداً، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة ي مختلف الأمور والمواقف، وهي شخصية هادئة لا تنفعل كثيرا أو لا يستطيع أحد أن يثير غضبها سريعا فهي قادرة على التحكم في أعصابها وتصرفاتها، ولا تحب أن ترفع صوتها، وتفضل كذلك الأماكن الهادئة البعيدة عن الصخب والضجيج لتقضي فيها معظم وقتها، كما وتنظر لمستقبلها نظرة تفاؤلية وتكره التشاؤم والقلق وتبتعد عن الخوف الذي تعتقد أنه يدمر حياة الناس.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم مرور مواليد برج الدلو بالعديد من الضغوط، إلا أن القمر يتواجد في برجك اليوم مما يجعلك تشعر بثقة وبسلام نفسي وتبدو جذابا للآخرين.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن حظك اليوم لمواليد برج الدلو، يشير إلى شعورهم باليقظة وفرض إرادتهم على الآخرين بذكاء.