حظك اليوم برج الحوت السبت 21-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز رجل برج الحوت بالإبداع، ولديه حس فني وذوق رفيع ويحب الابتكار وتقديم كل ما هو جديد، كما أنه إنسان حساس وديناميكي وذكي كثيرا، ويمتلك القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتوجد لديه مهارة كبيرة في لغة الجسد، لذا سيكون ناجحا ومبدعا جدا حال عمل كمعالج نفسي وعاطفي، ويسعى للعمل على الراحة النفسية أو السلام الداخلي به أو بإيجاده بمن حوله من خلال تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم؛ لإسعادهم.

صفات مواليد برج الحوت

يعمل مولود برج الحوت على راحة الآخرين، ولا يتوقف عن امتصاص غضب الآخرين ويحاول تحويل مشاعرهم الحزينة إلى سعادة بهدية أو كلمة أو موقف بسيط يجدون فيه الدعم، كما يفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دامت لديه فرصة لتجنب ذلك، ويصعب عليه رفض طلب أو حاجته.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

التزم الهدوء اليوم وحاول التحكم في انفعالاتك جيدا وتصرف بلباقة والتزم الكتمان ولا تتحدث عن أمور تخص حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إن القمر يوجد بمنزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ومراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك التي تنوي القيام بها.