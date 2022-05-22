اليوم.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والدين للشهادة الإعدادية

تشهد محافظة القاهرة اليوم الأحد انطلاق ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

ويؤدى الامتحانات على مستوى القاهرة 194 ألفا و334 طالبا بمختلف الإدارت التعليمية بالعاصمة، سواء عام أو مهنية أو رياضية ومكفوفين وضعاف السمع، وفى نفس الوقت يؤدى 13 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357.

ضوابط الامتحانات

وأصدرت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم عدد من الضوابط المنظمة لإجراء الامتحانات، منها تحقيق الانضباط ومنع أي غش واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب بدون أي زحام أو معوقات، مع التأكيد على استمرار أعمال التعقيم وتطهير الفصول ودورات المياه والحد من أي مشكلات لضمان انتظام سير الامتحانات خلال الفترة الراهنة.

محاذير داخل لجان الامتحانات

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة على منع اصطحاب الهاتف المحمول أو الكتب داخل اللجان، والتأكيد على أهمية وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، مع التشديد على الأحياء وهيئة النظافة استمرار أعمال نظافة محيط المدارس وإزالة أي تراكمات أولا بأول، ومنع الإشغالات والباعة الجائلين أمام المدارس لتحقيق النظام والهدوء داخل اللجان، وشددت على أهمية ارتداء الكمامة داخل اللجان حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وأي حالة مرضية يتم التعامل الفوري معها.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات تسير بهدوء وفي مستوى الطالب المتوسط ولا توجد أي شكاوى من سير الامتحانات.

وأوضح محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إلى وجود تنسيق بين المحافظة والمديرية كما تم تشكيل لجان لمتابعة كافة الاجراءات وجاهزية المدارس لاستقبال الإمتحانات سواء للشهادات العامة أو النقل كما توجد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة تتواصل مباشرة مع غرفة عمليات المديرية ويتم التنسيق بينهما للوقوف علي المشكلات وحلها وإلي الآن لا توجد مشكلات.