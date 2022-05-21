القاهرة تطلق أول أتوبيس صديق للبيئة: المرحلة الأولى توفر 25 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أول أتوبيس صديق للبيئة تم تحويله من سولار للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة، للحفاظ على البيئة.

وتوفر تلك الخطة سنويا ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام، من خلال ترشيد الاستهلاك للسولار، والحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الحرارية.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن المستهدف تحويل كل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة خلال 5 سنوات من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، لتكون صديقة للبيئة وللحد من التلوث.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المرحلة الأولى تبدأ بتحويل 327 أتوبيس نقل عام من سولار إلى غاز للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك السولار، لافتا إلى أن كل مرحلة تستغرق 12 شهرا لتحويل الاتوبيسات لصديقة للبيئة.

أتوبيسات حضارية

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن خطة تحول الأتوبيسات لصديقة للبيئة هي وسيلة حضارية للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الاتوبيس الواحد في حال تحويله للعمل بالغاز الطبيعى يتكلف نحو 560 ألف جنيه، فالمحرك وحده يتكلف 520 ألفا، إضافة إلى المستلزمات الأخرى الخاصة بتجهيز الأتوبيس.

وأوضح، أن كل أتوبيس غاز به 8 أسطوانات غاز بسعة 280 متر مكعب، وهي تكفي لتشغيل الأتوبيس على مدار يوم، وتصل المسافة من 600 لـ700 كيلو متر.

تشغيل 50 أتوبيس نقل عام قريبا

وأشار إلى تشغيل نحو 50 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر على مستوى القاهرة الكبرى، مع توفير كل سبل الراحة للمواطنين والحد من أي أضرار، لافتا إلى صوت المحرك بالأتوبيس الغاز غير مزعج عكس الأتوبيس الذي يعمل بالسولار.

وأوضح، أنه يتم مراعاة كل توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشأن تطوير الأتوبيسات، وإحداث نقلة حضارية فى أسطول النقل العام، مشيرا إلى أن أتوبيس الغاز الطبيعي سعته 36 راكبا، لهم مقاعد، ويمكن أن يستوعب 60 راكبا، لافتا إلى أن أسعار التذاكر كما هي دون تغيير.