194 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الترم الثاني بالقاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، حيث يؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع)، وذلك في 781 لجنة، كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

وتضم مدرسة كلية السلام الرسمية لغات التى تفقدها محافظ القاهرة، 11 لجنة، تضم 201 طالب.

كما تفقد محافظ القاهرة امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، والتي تُجرى بالمنظومة الجديدة بالمدرسة.

إجراءات احترازية مشددة

وأشار «عبدالعال»، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

رفع الإشغالات من محيط المدارس

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تُجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

ورافق المحافظ، في جولته، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.