«الصحة»: كاميرا تصوير الشبكية تحمي الطفل من الإعاقة الكاملة والدائمة

كشف الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل إتاحة أحدث كاميرا في العالم لتصوير الشبكية، والكشف عن عيوبها لدى الأطفال حديثي الولادة، موضحًا أن هذا الفحص يخضع له الأطفال الذي يعانون من نقص النمو وصعوبات مستوى التنفس.

عدم العلاج المبكر للشبكية قد يصيب بالعمى

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «الأطفال يحتاجون إلى المتابعة بانتظام لأن الشبكية عندما تتعرض لهذا الأمر لفترات طويلة قد تحدث فيها بعض التغيرات، وإن لم تعالج مبكرًا قد يصاب الطفل بالعمى الدائم».

وأكد رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، أن الأطفال المستهدفين يدخلون برنامجًا أسبوعيًا خلال وبعد التواجد في الحضانة، يتم خلاله الفحص بهذه الكاميرا الشبكية، كما أن هناك كاميرات متنقلة للتعامل مع الحضانات بسهولة، وعندما يتم اكتشاف طفل يعاني مشكلة يتم فحصه بأحدث كاميرا على مستوى العالم حتى تكون الصورة أكثر دقة، وهو ما يتيح التدخل بالعلاج بشكل أسرع.

التدخل بالعلاج المبكر

وتابع: «كلما تدخلنا بالعلاج مبكرًا، كانت فرص الشفاء أفضل كثيرًا، ونحمي الطفل من الإعاقة الكاملة والدائمة نتيجة التغيرات التي تحدث في شبكية العين».

وأشار الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ بعض أمراض العيون الوراثية التي لا تظهر بسهولة تُشخص مبكرًا عن طريق وحدة الأمراض الوراثية لعيون الأطفال وغيرها بمساهمة هذه الكاميرا.