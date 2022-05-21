23 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات العملية والمعملية

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، اليوم، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، كلٌ في تخصصه/ شعبته / برنامجه، للعام الدراسي 2021/2022.

وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية، الذين يبلغ عددهم 23000 طالب، وبمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وبمشاركة أكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم.

إشادة بمستوى طلاب التعليم الفني

وأشاد ممثلو سوق العمل بالمستوى الفني لطلاب التعليم الفني، وأكدوا أن ملف الإنجاز يحتوي على أدلة تعكس التدريب العملي للطلاب وتؤكد التدريب المتميز الذي حصل عليه الطلاب خلال الثلاث سنوات، وأجريت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي وفق عدد الدفعات اليومية للطلاب.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات التعليم الفني

وتواصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع التعليم الفني مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وزار الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، المدارس التي تُجرى بها الامتحانات العملية والمعملية التي تطبق بها منظومة البرامج المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وهي مدرسة حلوان الميكانيكية بنين، ووجد أن الطلبة يؤدون الامتحانات العملية في برنامجي فني تشغيل المعادن، وفني لحام وتشكيل المعادن، وذلك في وجود مقيمي سوق العمل، وخبراء وزارة التربية والتعليم.

كما زار الوفد مدرسة أحمد محمود شعبان الثانوية التجارية، ووجد أن الطلبة يؤدون الامتحانات العملية في برنامجي فني تأمينات، وسكرتير، وذلك في وجود مقيمي سوق العمل، وخبراء وزارة التربية والتعليم، وتم فحص ملفات الإنجاز للتأكد من انتظام سير عملية تقييم الطلاب.