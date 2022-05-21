«التعليم» توجه بسرعة المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقدين بشأن أجر الحصة الإضافية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات بالبدء في تنفيذ القرار الخاص بالمساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقدين في الأجر، موضحة أنه تمت الموافقة على تحقيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقدين في أجر الحصة الإضافية لتكون الحصة بمبلغ قدره 20 جنيهًا بدلًا من 3.80 جنيه.

تفاصيل الكتابة الدوري الخاص بالمساواة بين المعلمين

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات، أنها حريصة على الارتقاء بأحوال المعلمين المهنية والاجتماعية والاقتصادية لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم وتأدية واجباتهم على الوجه الأكمل، مؤكدة أنه في ضوء الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 يناير 2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بسد العجز في المعلمين والتنبيه باتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية جاء قرار المساواة بين المعلمين.

موافقة المالية على القرار

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه بالإشارة إلى كتاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية رقم 1348 بتاريخ 10 إبريل 2022 في ذات الخصوص وفي ضوء الكتاب الموجه له متضمنًا ضرورة تحقيق المساواة بين المعلمين المعينين بوزارة التربية والتعليم الذين يقومون بالتدريس بالحصة الإضافية بمبلغ قدره 3.80 جنيه وبين زملائهم المتعاقدين الذين يقومون بتدريس ذات الحصة بمبلغ قدره 20 جنيهًا لسد العجز تمت الموافقة على المساواة بينهما.

توفير تدريبات مكثفة للمعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة

وشددت الوزارة على المديريات بالالتزام بتنفيذ ماء جاء في الخطاب على الوجه الأكمل، موضحة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع المعلمين بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2022، التي تتمثل في تحسين العوامل المادية لمعلمي الحصة الإضافية وتوفير تدريبات مكثفة أيضاً للمعلمين للتدريب على استراتيجيات التعلم الحديثة.