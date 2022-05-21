«الزراعة»: مصر حققت 60% من الاكتفاء الذاتي لـ«اللحوم الحمراء» (فيديو)

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية والحكومة متبنية التنمية المستدامة لثروتها الحيوانية والداجنة، موضحًا أن هناك اهتماما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية في كل النواحي المتعلقة بالثروة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والألبان والدواجن.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد: «في السنوات الأخيرة، حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وأصبحنا نصدر ما يزيد على احتياجاتنا من خلال عدة إجراءات اتخذتها وزارة الزراعة، وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد كان اكتفاؤنا يقل عن 40%، لكننا تخطينا نسبة 60% بسبب المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية وتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي والفني والمالي».

اهتمام كبير بمراكز تجميع الألبان

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «في آخر عامين، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمراكز تجميع الألبان، إذ تعتبر هذه المراكز بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن، كما اهتمّ الرئيس السيسي بعدة قطاعات، مثل السلالات المحسنة التي تنتج أضعاف الإنتاج من السلالات المحلية، بالإضافة إلى التحسين الوراثي».

زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة

وأشار، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمّ أيضا بزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة والفحوصات البيطرية وتوفير كوب آمن للمصريين وتفعيل وتوقيع بروتوكول بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتصنيع المعدات والآلات اللازمة لمراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية بأيادٍ مصرية 100% وجودة أعلى وضماناً يمتد 20 سنة وفترة سداد تمتد 8 سنوات.