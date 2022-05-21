«تعليم القاهرة» ترد على وجود أخطاء بامتحان اللغة العربية لـ«ثالثة إعدادي»

رد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود خطأ في توزيع درجات امتحان مادة اللغة العربية الذي عقد صباح اليوم ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية الحكومية والخاصة.

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية لا يشمل أي أخطاء لأن كلمة مصدر الموجودة في النموذج هي إجابة السؤال رقم 4 وليس إجابة السؤال رقم 3، موضحاً أن الامتحان موافقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحان اللغة العربية سار بصورة منتظمة

وجاءت المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السؤال رقم 3 في فرع النحو في امتحان مادة اللغة العربية والذي يطلب من الطلاب استخراج اسم مفعول وذكر نوعه وإجابته هي المهذبة ونوعه غير ثلاثي وعليها درجتين، لكن المصدر الموجودة في الإجابة رقم 4 هي إجابة سؤال مختلف وليس تابعة لإجابة السؤال رقم 3.

وأوضح مدير عام التعليم العام، أن امتحان اللغة العربية سار بصورة منتظمة اليوم ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو الوقت المخصص للإجابة، مؤكداً أن تصحيح الامتحان يتم بشكل يومي وتم توجيه جميع الإدارات التعليمية بضرورة توحيد معايير التصحيح لضمان حق الطالب.

من جانبه، ناشد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية؛ ما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك، مشدداً على الطلاب بضرورة احترام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز على الإجابات وقراءة الأسئلة جيداً.

طلاب الشهادة الإعدادية يشيدون بمستوى الامتحان

وفي سياق متصل، أشاد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمستوى امتحان مادة اللغة العربية، فقال الطالب محمد مجدي عصمت، إن الامتحان جاء مباشراً في جميع أسئلته بداية من التعبير والقراءة والنصوص والنحو والبلاغة ولم يشمل أي أسئلة معقدة والأسئلة سهلة ولا يوجد بها أي صعوبة، ومن المقرر الدراسي.

من جانبه، قال الطالب محمد سعيد، بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يشمل أي تعقيد حتى في النحو، وأن قت الإجابة على أسئلة الامتحان جاء مناسباً للوقت المخصص، موضحاً أن جميع الأسئلة مناسبة للوقت.