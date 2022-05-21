برلماني: «مستقبل مصر» يؤكد قدرة الدولة على زيادة إنتاجها من المحاصيل الاستراتيجية

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يؤكد قدرة مصر على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة حيث تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان لزراعة مختلف المحاصيل.

تقليل حجم الاستيراد من الخارج

وأكد كعربان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مشروع مستقبل مصر يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، باستخدام أفضل الأساليب والآلات التكنولوجية الحديثة لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، وتوفير المنتج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة في مختلف المشروعات القومية الجديدة.

وشدد على أهمية المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل، والتوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية، بجانب التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى أن مشروع مستقبل مصر يساعد في مواجهة البلاد للتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

واختتم بأن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، ودعم الفلاح المصري، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية الزراعية التي تنشدها الدولة حاليا.

افتتاح مشروع مستقبل مصر

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، أن توجيهات الرئيس السيسي تمثلت في التوسع بالمشروعات الزراعية لسد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مشروع الدلتا الجديدة نقلة حضارية ونوعية في مصر بكل المجالات»، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان.