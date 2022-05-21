«الدفاع الروسية»: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون المدارس لإطلاق النار

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ المسلحين الأوكرانيين في منطقة دونيتسك التابعة لإقليم دونباس الانفصالي يواصلون استخدام المدارس ورياض الأطفال والمباني السكنية كنقاط لإطلاق النار، واتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني بقصف مبان سكنية في نيكولايفكا بمقاطعة لوغانسك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

هجوم روسي على الإقليم الانفصالي شرق أوكرانيا

من جهته وفي وقت سابق قال حاكم الإقليم سيرهي غايداي، إن القصف الروسي في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا أدى إلى مقتل 13 مدنياً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أنّ 12 شخصاً قتلوا في بلدة سيفيرودونيسك حيث لم ينجح الهجوم الروسي، وفق ما نقلته قناة العربية.