رئيس التحرير

محمود مسلم

«الدفاع الروسية»: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون المدارس لإطلاق النار

كتب:

رؤى ممدوح
09:21 م | السبت 21 مايو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ المسلحين الأوكرانيين في منطقة دونيتسك التابعة لإقليم دونباس الانفصالي يواصلون استخدام المدارس ورياض الأطفال والمباني السكنية كنقاط لإطلاق النار، واتهمت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني بقصف مبان سكنية في نيكولايفكا بمقاطعة لوغانسك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

هجوم روسي على الإقليم الانفصالي شرق أوكرانيا

من جهته وفي وقت سابق قال حاكم الإقليم سيرهي غايداي، إن القصف الروسي في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا أدى إلى مقتل 13 مدنياً خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أنّ  12 شخصاً قتلوا في بلدة سيفيرودونيسك حيث لم ينجح الهجوم الروسي، وفق ما نقلته قناة العربية.

 

اقرأ المزيد:

بايدن: روسيا انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ في أوكرانيا وأي رهان ضدنا خاسر

أوكرانيا تدمر 5 أهداف جوية للجيش الروسي: بينها 3 طائرات دون طيار

أوكرانيا تقترح توقيع اتفاقية للحصول على تعويضات من روسيا

السعودية وفرنسا تبحثان تداعيات حرب «روسيا أوكرانيا» على أسواق الطاقة
بقلم رؤى ممدوح