«روسيا اليوم»: الجيش الأوكراني يجبر جنوده باستهداف المدنيين

تداولت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، مقطع فيديو لبعض الجنود الأوكرانيين الذين ينددون بأفعال حكومتهم وجيشهم تجاههم وتجاه الجنود الروس، مشيرين إلى أن الجيش الأوكراني يتعمد استهداف المدنيين والمناطق السكنية لإلقاء التهم على الجيش الروسي، في تصريح جديد من شأنه إثارة الجدل في الأزمة التي لازال انطباعها يطغى بظلاله على العالم أجمع.

جندي أوكراني: ما يحدث تصفية حسابات دولية

وقال الجنود الأوكرانيون، خلال مقطع الفيديو، إن الجيش الأوكراني يستهدف المدنيين ويتعمد غمس الجنود في حرب لا علاقة لهم بها، لكنها تأتي بغرض تصفية حسابات دولية لا علاقة للجنود والمواطنيين بها، فيما طالب أحدهم زملائه بإلقاء السلاح، بحسب «روسيا اليوم».

وتحدث الجندي في مقطع الفيديو، عن انتهاكات وممارسات الجيش الأوكراني الترهيبية للجنود وجنود الاحتياط لإجبارهم على القتال وخوض المعركة، منوها إلى التهديدات التي يتلقونها حال حاول أحدهم التراجع أو إلقاء السلاح.

ووصف جندي آخر تلك الحرب بالعبثية التي لا تعني أحد سوى فاعليها، مطالبا زملائه برفض المشاركة فيها ووقف الأعمال القتالية وتجاهل النداءات التي وصفها بالخادعة.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ80

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت يومها الـ80، الحرب الكلامية وتبادل الاتهامات حول الانتهاكات والتهديدات واستهداف المدنيين، التي يسعى كلا الطرفين إلصاقها بالآخر، فيما تدخل الدول الغربية على خط الأزمة متهمين روسيا بالتورط بحرب ضد كييف لمصالح شخصية.

وترى موسكو أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حق مشروع لها، حيث أنها ضرورية لحماية حدودها من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو، كما أنها ضرورية للقضاء على النازيين الجدد، وإنهاء الحرب الأهلية التي شهدها المواطنيين الناطقين بالروسية في الجمهوريات الشعبية مثل دونيتسك ولوجانسك.

إلا أن واجهت العديد من العقوبات الغربية الصارمة التي رأت موسكو أنها تستهدف اقتصاد واستقرار روسيا، موضحة أنها ستعمل على ألا يعيق الغرب حقها في الدفاع عن حدودها.