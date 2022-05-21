مهندسو وعمال «مستقبل مصر»: المشروع باب رزق جاي للكل.. ونشكر السيسي

قال محمد، يعمل مهندس بمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، إنه يعمل بالمشروع منذ 5 سنوات منذ أن كان مجرد جبل، وهو حاليًا يعمل بشركة غرب الدلتا للخدمات الزراعية، ومسؤول عن حصاد بنجر السكر، ومعه آلات حصاد ألمانية، والشركة الوكيل الحصري لها في مصر، ويعمل في الموسم 3-4 شهور، ودوره التواجد مع المعدات لضبط المعدة في الأرض وإصلاح أي أعطال لعدم وجود أي فواقد.

الميكنة لها عامل كبير في الزراعة والحصاد

وأضاف «محمد»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن الميكنة لها عامل كبير في الزراعة والحصاد ويترتب عليه نسبة فواقد أقل ونسبة شوائب أقل وتحقيق أعلى عائد للمستثمر، فيما قال المهندس محمد عنتر، إنه من محافظة الإسكندرية ويعمل بمشروع «مستقبل مصر» منذ بدايته منذ 3 سنوات، ولم يكن يجد فرصة عمل، وتم توفير فرصة عمل لهم بهذا المشروع.

متوسط إنتاجية العروة الأولى من البنجر من 35-40 طنا للفدان

وأوضح عنتر، أن هذه أول مرة في التاريخ يتم زراعة هذه الأرض، ومتوسط إنتاجية العروة الأولى من البنجر من 35-40 طنا للفدان، فيما قال عدد من عمال النقل بالمشروع، إنهم من الغربية، ويقومون بتحمل البنجر من المشروع ونقله للمصانع، موضحًا أنه يعمل نقلة واحد في اليوم، «مشروع مستقبل مصر ده باب رزق جاي للكل، بنقوم بنقل البنجر لـ 3 مصانع لمدة 6 شهور، أنا أعمل سائق بالسيارة ومعي تباع له فرصة عمل».

بنية تحتية محصلتش في أي مكان في العالم

وتابع آخر: «هناك فرصة عمل لصاحب السيارة وغيرها الكثير، إحنا بنستنى موسم البنجر من العام للعام، وقبل مشروع مستقبل مصر كنا بنشتغل في السوق ولكن هو ده خير بلدنا، الغلاء اللي مخلي الناس محبطة، بس في بنية تحتية محصلتش في أي مكان في العالم».