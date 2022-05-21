الديهي: «هنأت الرئيس بافتتاح مستقبل مصر.. وقال لي لسه معملناش حاجة»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي خلال تواجده مع عدد من الإعلاميين، موضحًا أن الرئيس السيسي رد عليه ردا سريعا وحاسما قال فيه «مبروك على إيه إحنا لسة معملناش حاجة.. ده خطوة من ألف خطوة.. إحنا عايزين نلحق نغير مصر.. وعايزين نغير واقع الناس».

السيسي: محدش يلعب بينا وبأحلامنا وطموحاتنا

وأشاد «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، بـ«مستقبل مصر» قائلا: «لما تكون دي الروح لازم كلنا ننتبه ونعرف أننا أمامنا مشوار طويل، ومحدش يلعب بينا وبأحلامنا وطموحتنا، ولا نعطي فرصة لأحد للتلاعب بمعنوياتنا وخفض الروح المعنوية للأمة بأكاذيب وأباطيل وأضاليل»، موضحًا أن الرئيس أكد أننا ندفع اليوم ثمن جميع الإجراءات التي لم نتخذها منذ 40 سنة.

وأوضح الديهي، أن السيسي أرسل رسالة حب وتقدير وعرفان للجيش المصري، وأكد أنه لم يحارب الإرهاب فقط وإنما حارب التخلف والتردي.

مجلة الإيكونيميست الأمريكية تحذر من كارثة جوع جماعي

أوضح الديهي، أن مجلة الإيكونيميست الأمريكية تحذر من كارثة جوع جماعي في العالم أجمع، ونحن نحصد ما غرسته أيادي الرجال، والعالم يبحث عن حل للخروج من المأزق، والمستقبل مظلم لدى دول العالم ونحن نغير الواقع ونحول التحديات لفرص، لافتا إلى أن المجلة حددت 4 نقاط لعلاج الجوع الجماعي تتمثل في وقف استخدام الذرة في صناعة الإيثانول ووقف استخدام الزيوت في صناعة الوقود الحيوي، وتقليل أعداد الماشية ووقف استخدام الحبوب كعلف للماشية.