عضو جمعية منتجي اللحوم: الرئيس السيسي مهتم بصغار المزارعين والمربين

قال محمد العراقي، عضو جمعية منتجي اللحوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأثناء افتتاحه عددا من المشروعات القومية اليوم، في المجال الزراعي دق ناقوس الخطر في فترة تعاني منها كافة دول العالم من أزمات كبرى، لافتا إلى أن السلالات المحسنه من الأبقار والمواشي من شأنها مساعده مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

العراقي: الإنتاج الحيواني له 3 مراحل

وأضاف «العراقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حديث الرئيس السيسي كان منصبا على صغار المزارعين ومربي المواشي، ما عكس اهتمامه بهم: «لازم نعرف أن الإنتاج الحيواني ليه 3 مراحل، أولا السلالة وثانيا التغذيه وثالثا الرعاية البيطرية، ومصر الخير قدرت تجيب أبقار ثنائية الغرض تضر ألبان ولحوم أكبر».

طرق علمية للتغذية بأقل تكلفة وأكثر إنتاجية

واستطرد «العراقي»: «الفلاح لازم يبصر بالطرق العلمية لتغذية تلك الحيوانات بأقل تكلفة وأكثر إنتاجية، ولازم نجيب للفلاح الأبقار ثنائية الغرض وكمان نوفر له مراكز لتجميع الألبان بمحلب آلي على مواصفات علمية يروح ليها لحلب اللبن يوميا، ومصر الخير استجلبت سلالات من الماشية ثنائية الغرض، ولما الحاجة هتزيد الخير هيزيد».

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إنَّ «مستقبل مصر الزراعي» مشروع عبقري، إذ تتنوع المحاصيل الزراعية المتوفرة به من قمح وبنجر والخضروات بمختلف أنواعها، موضحًا أنَّ المشروع يشمل منطقة جوهرية توصل لها الجيولوجيين المكلفين باختبار التربة بصعوبة، إذ اكتشفوا وجود تربة طميية أسفل التربة الرملية، بما يؤكّد أنَّ هذه المنطقة كانت منطقة زراعية قديمة وتمّ هجرها بسبب عدم وجود طرق.