الحكومة: 11.5% ارتفاعا في الطاقة الكهربائية المولدة خلال مارس الماضي

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن ارتفاع إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة خلال شهر مارس 2022 في مصر بنسبة 11.5% مقارنة بكمية الطاقة الكهربائية المولدة في فبراير الماضي.

16.5 مليار كيلو وات في الساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مارس

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، تحت مُسمى «رقم صحيح»، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال شهر مارس الماضي تُقدر بنحو 16.5 مليار كيلو وات في الساعة.

ولفت إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال فبراير الماضي نحو 14.8 مليار كيلو وات في الساعة.

وأشار إلى أن إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر حرارية «الوقود الأحفوري» تصدرت قائمة مزيج الطاقة المولدة خلال مارس، تلتها المحطات التي تولد الكهرباء من الطاقة المائية، ثم طاقة الرياح، وأخيراً الطاقة الشمسية.

وبلغت كمية الطاقة المولدة من المصادر الحرارية 14450 ميلون كيلو وات في الساعة من الكهرباء، فيما بلغت الكمية المولدة من المحطات المائية 1066 كيلو وات في ساعة.

ووصلت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح إلى 559 مليون كيلو وات في الساعة، وأخيراً جاءت الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية في المرتبة الأخيرة بإجمالي قدرة كهربائية قدرها 441 مليون كيلو وات في الساعة.

إبراز جهود الدولة في مختلف المجالات

ويعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على نشر عدد من التقارير المعلوماتية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ لإبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، والتقارير الدولية التي تتحدث عن وضع مصر على مختلف الأصعدة.