هل تخصم شركة الكهرباء من العدادات مسبقة الدفع المغلقة؟

يسأل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، عن المبالغ المالية التي تُخصم من الرصيد في حال عدم وجود المشترك في سكنه، ووضع العداد على نظام «سكن مغلق»

قيمة الخصم التلقائي من الرصيد

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه في حالة الاستهلاك «مغلق» يقوم العداد مسبق الدفع في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بـ«المقروء بصفر»، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

قيمة خصم خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد مسبق الدفع في نهاية الشهر

وأشارت إلى أنه يجري خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «جنيه واحد».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: «جنيهان».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «6 جنيهات».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «11 جنيهًا».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «15 جنيها».

- الشريحة السادسة «أكثر من 650 حتى 1000 كيلوات «25 جنيها».

- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات «40 جنيها».

خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات

وأوضحت أنه يجري خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.