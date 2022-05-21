وزير الزراعة: افتتاح مشروع قومي جديد في شمال ووسط سيناء قريبا

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تفتح مشروعًا قوميًا في منطقة شمال ووسط سيناء قريبًا، مثلما افتتحت مشروع «توشكى الخير»، منذ عدة أسابيع، وافتتحت «مستقبل مصر» اليوم، مؤكدًا أن مشروع «مستقبل مصر» مُقام على مساحة 2.2 مليون فدان، إذ يستهدف زراعة ما بين مليون إلى 1.5 مليون فدان، لافتا إلى أن باكورة الاستصلاح كانت على مساحة 350 ألف فدان، إذ أن هذه المشروعات تعزز منظومة الأمن الغذائي.

الدولة تفكر في تلك المشروعات منذ فترة

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدولة والقيادة السياسية تفكر في تلك المشروعات منذ فترة، وساهمت الآن في تخفيف الأزمات الاقتصادية الموجودة، مستدلًا على ذلك بأن المساحات ضمن «مستقبل مصر»، منزرعة بمحاصيل استراتيجية كالقمح وبنجر السكر والفاصوليا والبصل والذرة، موضحًا أن المحاصيل الاستراتيجية تضيف إلى قيمة الناتج القومي الإجمالي.

مصر لم تفرض قيودًا بسبب قدرتها على الإنتاج

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروعات التوسع الأفقي كـ«توشكى الخير» ومستقبل مصر، المخرج لمسألة الأمن الغذائي، فمصر كانت ستعاني لولا المشروعات الزراعية الضخمة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مستشهدًا بفرض دولة كبرى قيودًا على مواطنيها؛ تتمثل في شراء زجاجة زيت واحدة، بينما مصر لم تواجه مشكلة أو تفرض قيودًا بسبب قدرتها على الإنتاج، وتوافر المحاصيل التي تحقق الاكتفاء الذاتي.