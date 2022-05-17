إحصائية صادمة.. مليون قتيل في أمريكا بسبب كورونا

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون متوفي، مساء أمس، وهو رقم صادم يعادل عدد ضحايا هجوم 11 سبتمبر مضروبا في 366 يوما عدد أيام السنة، أي بمعدل أكثر من 3 آلاف وفاة يوميا.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن عدد وفيات كورونا في أمريكا يعادل مجموع وفيات الأمريكيين في الحرب الأهلية قديما والحرب العالمية الثانية، كما لو كان مدينتان مثل بوسطن وبيتسبرج تم القضاء عليهما بالكامل.

حالة حزن بين ذوي ضحايا كورونا في أمريكا

وقالت «جينيفر نوزو»، التي تقود مركزًا جديدًا للأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند، إنه من الصعب تخيل مليون شخص يُنتزعون من هذه الأرض، وأضافت: «ما زال يحدث ونحن نسمح بحدوث ذلك».

ويعاني ذوو الضحايا من أوضاع وظروف نفسية صعبة ويجدون صعوبة في العودة إلى حياتهم الطبيعية، إذ يتذكرون ما ألم بأحبائهم وذويهم كلما راجعوا الرسائل النصية التي كانوا يتلقونها منهم، أو بعض الموقف المصورة لهم.

العدد الحقيقي للوفيات أكبر من ذلك بكثير في أمريكا

وتقول تقارير إن العدد الحقيقي لوفيات كورونا في أمريكا أعلى من مليون بكثير، إذ أن العدد الذي تم إحصائه يعتمد على شهادات الوفاة التي يجمعها المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت أمريكا سجلت 900 ألف وفاة قبل 3 أشهر، أي أنه في آخر 3 أشهر توفي 100 ألف إنسان في أمريكا بسبب فيروس كورونا، وهو معدل أقل من ذي قبل في كل الأحوال خصوصا في فصل الشتاء الذي شهد موجة جديدة للفيروس لكنها كانت بمتحور أوميكرون.

جامعة جونز هوبكنز: 522 مليونا و70 ألف إصابة بكورونا حول العالم

في سياق متصل، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 522 مليونا و70 ألفا و531 إصابة، ليواصل الفيروس أرقامه الكارثية من حيث معدل الإصابات.

كما أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و267 ألفا و245 وفاة، تأتي بينهم الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر معدل وفيات في العالم.