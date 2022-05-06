خبير: معدلات التضخم العالمية خرجت عن السيطرة والسياسات النقدية لن تجدي

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، إن هناك بيانات تصدر كل يوم غريبة للغاية وأرقام غير طبيعية للاقتصاد العالمي، وأصبحت معدلات التضخم شاذة وغريبة جدا، وتحدث لأول مرة في الاقتصاد العالمي، فهذا التضخم ليس بسبب مشكلة في الطلب أو العرض ولكن توجد مشكلة كبيرة في منحنى الطلب والعرض بالتوازي.

التضخم خرج عن سيطرة أي سياسة نقدية

وأضاف «نجم»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار السادسة بالتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن رفع أسعار الفائدة لم يعد قادرا على سيطرة على التضخم في أي اقتصاد سواء الأوروبي أو الأمريكي أو الاقتصادات الناشئة، فالتضخم خرج عن سيطرة أي سياسة نقدية.

وتابع: «عندما نتتبع هذا النوع الشاذ من التضخم، ونعرف متى بدأت القصة، سنجد أنها بدأت منذ أكثر من 18 شهرا، منذ اكتشاف أول لقاح لفيروس كورونا، إذ ظهرت أزمة في منحنى الطلب، وحدث انفجار على الطلب على السلع، والناس أصبحت تنفق بشراهة على كل السلع، والعرض لم يقابل هذا الطلب، وهذا يعد أول عرض من أعراض التضخم».

بداية ارتفاع معدلات التضخم

وواصل: «تبع ذلك تكلفة الشحن البحري، التي تضاعفت من 5 إلى 7 مرات، ثم حدثت بعدها أزمة في الطاقة سواء النقل أو الغاز، ثم حدثت أزمة سلاسل الإمداد ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها بشهرين متحورات كورونا».

واستكمل: «مع استمرار جائحة كورونا أصبح لدينا الأسباب والأعراض المعقدة للغاية بتكون معدل التضخم الحالي، وبالتالي أصبحت السياسة النقدية أضعف وأصغر وأقل من أن تحتوي معدلات التضخم الحالي».

حل أزمة التضخم بهذا الشرط

وأكد أن الأزمة الحالية لمعدل التضخم لا حل لها إلا بوجود تنسيق بين كل قادة الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان والصين وأكبر الاقتصاديات الناشئة، فبدون تنسيق بينهم لن نجد أي حل.