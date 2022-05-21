كييف تستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا

قال مفاوض أوكراني، اليوم السبت، إنّه يستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

حل الأزمة بالدبلوماسية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إن الحرب لا يمكن حلها إلا من خلال الدبلوماسية، على الرغم من التعليق الحالي للمفاوضات، وقال فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة تلفزيونية أوكرانية إن «المناقشات بين أوكرانيا وروسيا ستجرى بلا شك».

الحرب لن تنتهي بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية

وتابع: «تحت أي صيغة لا أعرف - مع الوسطاء أو بدونهم، في مجموعة أوسع، على المستوى الرئاسي، لكن الحرب ستكون دموية، وسيكون هناك قتال ولن تنتهي بشكل نهائي إلا من خلال الدبلوماسية».

وأضاف: «هناك أمور لا يمكن الوصول إليها إلا على طاولة المفاوضات، نريد أن يعود كل شيء كما كان من قبل لكن روسيا لا تريد ذلك».

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