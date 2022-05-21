نجوم الأوبرا للموسيقى العربية يتألقون في سماء الشرقية

أمام تمثال الملكة الفرعونية ميريت آمون الذي وقف شامخا يراقب إبداعات الأحفاد المتفردة وفي رحاب المنطقة الأثرية بمحافظة الشرقية، أقيمت ثاني فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، مع حشد كبير من المشاهدين مثَّلوا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء الشرقية والمحافظات المجاورة.

مصطفى حلمي يقود حفل اليوم

وخلال الحفل، برزت ملامح أحد الفنون المدموغة بالهوية المصرية، حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، نخبة من أعمال الموسيقى العربية التي لامست وجدان الحضور، ونالت الإعجاب والاستحسان وتألق في أدائها نجوم الأوبرا كان منها «طاير يا هوا - كعب الغزال - عدوية» تغنى بها ياسر سليمان، «أما براوة - بتونس بيك - هوا يا هوا - انت عمرى - يا حبيبتى يا مصر» شدت بها إيمان عبد الغني، «على قد الشوق - جانا الهوى - التوبة» أداها محمد الخولي، كما نجحت المطربة مروة ناجى في أسر قلوب الجمهور بصوتها الذي يحمل المذاق المصري وشدت بـ «سلم علي - في يوم وليلة - سهر الليالي - ألف ليلة وليلة ويا أغلى اسم في الوجود» التي أثارت الحماسة الوطنية للجميع مرددين كلماتها.

علي الحجار يختتم فعاليات المهرجان

من المقرر أن تتختم فعاليات المهرجان غدا بحفل كبير للفنان علي الحجار، حيث إن المهرجان قد افتتح أمس بحفل غنائي للفنان مدحت صالح قدم فيه نخبة كبيرة من أهم وأشهر أغنياته في حضور وزيرة الثقافة.