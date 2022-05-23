أهم لقطات جنازة سمير صبري: خناقة غادة إبراهيم وونش فيفي عبده وبكاء نادية الجندي

شهدت جنازة الفنان الراحل سمير صبري، التي شيعت بعد صلاة ظهر السبت الماضي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عددًا من اللقطات التي شغلت السوشيال ميديا.

خناقة غادة إبراهيم

حدث خلاف شديد بين الفنانة غادة إبراهيم مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، حيث أعلنت غادة أثناء تواجدها في الجنازة لجميع الوسائل الإعلامية أن الثنائي إلهام وبوسي منعتاها من صعود الأتوبيس الذي أحضرته النقابة ليستقله الفنانون إلى الإسكندرية لتشييع الفنان سمير صبري لمثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

ونتج عن هذا الخلاف قرار نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في بيان صحفي أعلن خلاله إيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها إلى لجنة التحقيق نتيجة لما بدر منها من مخالفات.

بكاء نادية الجندي

دخلت الفنانة نادية الجندي التي حرصت علي حضور جنازة الفنان الراحل سمير صبري في نوبة بكاء شديدة خلال تشييع جثمان الفنان الراحل.

كما انهارت الفنانة فيفي عبده من البكاء هي الأخرى أثناء تشييع الجثمان.

ونش فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده على السفر مع جثمان الفنان الراحل إلى الإسكندرية لدفنه في مقابر الأسرة بالمنارة وأثناء العودة حدث عطل في سيارتها لتستعين بونش لسحبها في طريق العودة إلى القاهرة.

ونشرت الفنانة فيفي عبده خلال حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو وهي تستقل سيارتها على ظهر الونش.

دنيا سمير غانم في عزاء سمير صبري

على خطي والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور جنازة الفنان سمير صبري بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان، حيث إن الجميع لاحظ أن دنيا حريصة علي تقديم واجب العزاء في جميع الفنانين في الوسط الفني الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرا، كما كانت تفعل والدتها.