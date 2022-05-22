زوج شقيقة سمير صبري: فقدنا هرما.. وكانت معنوياته مرتفعة لآخر لحظة

حكى مصطفى عبد السلام زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان القدير، قائلًا: «معنوياته كانت مرتفعة جدًا ومتفائل جدًا منذ خروجه من المستشفى مش بس كده كان بيتكلم معايا عن مشروع عاوز ينفذه وجميع الأصدقاء كانوا مجتمعين عنده في الفندق وكان كويس جدا».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه في المستشفى كان سمير صبري سعيد جداً وحالته الصحية تقدمت جداً لكن قضاء الله لايقف أمامه أحد».

كان موجودا معه حتى أخر ليلة

وتابع زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري: «لآخر ليلة كنت معاه ومعانا أصدقاء وكنت تاني يوم رايح العلمين وراجع ولما رجعت بكلمه في التليفون وكان كويس أوي، وقال لي مادام أنت جيت متأخر مساء الخميس خلينا نتقابل يوم الجمعة بعد الصلاة، لكن للأسف قضاء الله كان أسرع من لقائنا».

وأتم: «فقدنا هرما بكل المعاني، فنان وإنسان وصديق وخدوم بكل المعاني، وفيه حاجات الحقيقة رغم تقارب السن بينا لكن كنت بتعلم منه».

ابن سمير صبري في الخارج

وعن نجل الفنان الراحل قال: «هو في لندن، وهو طبيب أسنان، وأبوه كانت رغبته أنه لا يخطر نجله أنه مريض، ودائماً كان بيقول لي كده، واحترمت رغبته ولم أكلم ابنه حتى الآن، الولد أتربى بعيد تربية إنجليزي مش زينا كشرقيين بإحساسنا، وهو عملي أكتر من كونه عاطفي».