«مناخ الزراعة» يكشف ملامح طقس اليوم: ربيعي مثالي جدا

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح طقس اليوم الأحد، مؤكدا أنّه ربيعي مثالي جدا، معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، أما الرياح فتكون نشطة في صورة هبات قوية متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة، معتدلة في مجملها، تنشط أحيانا على الوجه القبلي والصعيد في صورة هبات متقطعة، وليلا يكون مائل للبرودة في الدلتا والظهير الصحراوي، معتدل على باقي الانحاء.

توصيات زراعية

وأكد فهيم، ضرورة رش البطاطس الصيفية بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان، ورش البصل بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم ومادة مبيوكوات كلوريد 25%، ورش وقائي عاجل للموالح ضد الإنثراكنوز بمركبات باكروبات مانكوزيب، مع أزوكسي أستروبين، وكذلك الحشرات القشرية ترش بالزيت المعدني مع مبيد مناسب، أما الزيتون فهو من الأصناف الأجنبية، ويجب الإقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال هذه الفترة، وعمل توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود، وكذلك المانجو والموالح، مع العناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون المتوقع زيادتها.

توصيات مهمة للمحاصيل الصيفية

وعن المحاصيل الصيفية، طالب فهيم، المزارعين، بتكثيف إضافة حامض الفسفور إلى محاصيل الذرة والقطن والسمسم والصويا والفول السوداني والأرز، لتخطي أزمة انخفاض الحرارة ليلا، خاصة في الوجه البحري، أما الزراعات تحت الصوب الزراعية مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب، فيتوقع زيادة كبيرة في معدلات تساقط الزهر أو العقد الحديث، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها، لذا فمن الضروري الري في الصباح مع إضافة جرعة التسميد بمعدلات 2 كجم سلفات نشادر، مضافا إليها 2 كجم سلفات بوتاسيوم ذائب مع لتر حمض فوسفوريك، وتكرر 3 مرات أسبوعيا بنفس المعدلات، وإذا كانت الزراعات في مرحلة النمو الخضري قبل التزهير، فيكون الري صباحا مع إضافة 2 كجم نترات نشادر عليها 4 كجم بوتاسيوم ذائب مع نصف لتر حمض فوسفوريك بمعدل 3 مرات أسبوعيًا.