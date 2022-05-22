التضامن: إجراء قرعة إلكترونية علنية لاختيار 3 آلاف حاج بعد قليل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية علنية، بعد قليل، لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين، وذلك وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة للحج هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة، مشيرة إلى أن النسبة المخصصة للحج تبلغ 25% من الأعداد التي كان يتم الحصول عليها قبل انتشار فيروس كورونا في مطلع عام 2020.

أكثر من 17 ألف مواطن تقدموا لحج الجمعيات

وأوضحت «التضامن» أنه تم حصر عدد المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، بعد إغلاق باب التقدم، لافتة إلى أن هناك أكثر من 17 ألف مواطن تقدموا لحج الجمعيات وسجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، لأداء فريضة الحج لموسم 2022.

تسجيل كل بيانات الحجاج على بوابة الحج الموحدة

وأشارت «التضامن»، فى تقرير صادر عنها، إلى أنه تم تسجيل كل بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، لافتة إلى أنه لايتم السماح لأي عضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط، سواء في التضامن أو السياحة أو الداخلية، حيث يتمّ إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج، وذلك في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وأنه تم بذل المساعي والتعاقدات مع الفنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق، والتى تتسم بمستواها المتميز وتقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.