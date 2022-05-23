«الصحة» توجه رسالة لمرضى السكر لتفادي التورم ومشاكل الأظافر

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية لكل الفئات داخل المجتمع بشكل يومي، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختصت الوزارة مرضى السكر، برسائل مهمة متعلقة بقياس مستوى السكر.

نصائح لمرضى السكر

وقالت الوزارة فى منشورها التوعوي لمرضى السكر، إنه لا بد من الاهتمام بقياس مستوى السكر بالدم من حين لآخر خلال اليوم، خاصة في الأوقات التى تظهر فيها أعراض ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر أو عند الشعور بالإعياء، مشيرة الى أنه من مضاعفات مرض السكر التأثير على أعصاب القدم، وعلى تدفق الدم، وعدم الشعور بالقدم، وتأخير التئام الجروح.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضي السكر بالفحص اليومي للقدم لتفادي ظهور إحمرار، أو مشاكل فى الأظافر، أو جروح أو بثور، كما أكدت الوزارة على أهمية غسيل القدم بلطف بماء فاتر، وترطيب القدم ولبس شرابات نظيفة وجافة، ومتابعة مستوى السكر في الدم باستمرار.

مبادرة 100 مليون صحة

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج مجانا بهذه المبادرة فلا يتحمل المريض أي أعباء مالية، المبادرة بكافة الوحدات الصحية، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة وهو 100 مليون صحة، أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي كافة الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة وهو 15335.

وأشارت الوزارة إلى أنه لابد من اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إنه على المواطنين خلال المشاركة في المبادرة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والبعد عن التكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.