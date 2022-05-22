كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة؟.. «الصحة» تجيب

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها من قبل المواطنين، للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها: قلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته باتباع 5 طرق، ودشنت الوزارة مبادرة «معا نطمئن» لحث المواطنين على الوعي بالفيروس ومخاطره، بعد الارتفاع الذي شهده الفيروس مرة أخرى وفقا لآخر إحصائيات للوزارة متعلقة بالوضع الوبائي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها: لا بد من ارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وحذرت الوزارة من التواجد في الأماكن المزدحمة، مناشدة المواطنين بأهمية غسيل اليدين باستمرار.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

وطالبت المواطنين بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة وتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا، وأكدت الوزارة على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية الخاصة به لتعزيز مناعة الجسم.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا ليست رفاهية ولكنها مهمة لإعطاء الجسم مناعة ضد فيروس كورونا، مناشدة المواطنين بضرورة عدم تجاهل رسالة الجرعة التنشيطية، بخاصة أن هناك وفرة في الحصول على اللقاح.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وهي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والتعب والإرهاق، لافتة الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نسفها ولا تحتاج الى الذهاب لطبيب.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وطالبت الوزارة بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن 105، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.