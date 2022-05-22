مصدر: هدوء في حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب تقلبات الطقس

يشهد طقس كفر الشيخ، اليوم الأحد، هبوب رياح باردة على جميع أنحاء المحافظة، على الرغم من اعتدال حالة الجو أمس السبت، ما دفع أجهزة المحافظة لرفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، فضلا عن هدوء حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج نسبيا.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح وبرودة على كل الأنحاء

كما يشهد طقس كفر الشيخ اليوم برودة كبيرة على كافة المناطق وهبوب رياح محملة بالأتربة على أخرى، ما يؤثر على المواطنين الذين عادوا لارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى في فترات النهار، بينما تؤثر الرياح والبرودة على مصيف بلطيم حيث يقل الإقبال عليه بسبب برودة الجو.

هدوء في حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقا لمصدر بغرفة العمليات ومركز الزمات بديوان عام كفر الشيخ، فإن حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز شهدت هدوءً بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، حيث ترتفع الأمواج نسبيا ما يؤثر على الصيد.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن بعض الصيادين خرجوا للبحث عن أرزاقهم بينما تزودت قليلا من مراكب الصيد بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، تمهيداً للإبحار في مياه البحر الأبيض المتوسط، مع الحذر من ارتفاع الأمواج الذي يؤثر على الحركة.

وناشد المصدر الصيادين بضرورة اتباع تعليمات إدارة ميناء الصيد بالبرلس والإرشادات الملاحية، خوفا من تعرض المراكب والصيادين للخطر.

طوارئ بسبب تقلب طقس كفر الشيخ اليوم

وشهدت مختلف قطاعات المحافظة، حالة من الطوارئ بسبب تقلب طقس كفر الشيخ اليوم، خاصة مرفقي الكهرباء والمياه، وذلك لمواجهة أي أعطال من المتوقع أن تحدث بسبب تقلب الطقس.