بعد أسبوع.. صرف معاشات يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين و800 ألف مواطن

تبدأ البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة «فوري» في صرف معاشات يونيو 2022 لأكثر من 10 ملايين و814 ألفا و189 مستفيدا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، أي بعد أسبوع من الآن حيث تستعد ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، لصرف المعاشات.

تيسير صرف معاشات يونيو 2022

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، في تقرير له أنه يتم التنسيق مع قيادات البنك لتيسير عملية صرف معاشات يونيو 2022 دون أي معاناة أو معوقات تحيل دون الصرف، لافتا إلى أنه تم فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 104 أفرع، كما يتم إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ميزة»، التي تتسم بالعديد من المزايا مثل إتاحة السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية,

تحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء إلى بطاقات «ميزة»

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة والمتعلقة بتحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء الخاصة بالهيئة «البلاستيكية» إلى بطاقات «ميزة» ستنتهي في نهاية مايو الجاري، مشيرة إلى أنه يتم التحويل إلى بطاقات كارت «ميزة» مجانًا.

وأوضحت التأمينات أن تحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقات ميزة، ضمن خطة التحول للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي، مؤكدة أن عملية تسليم البطاقة لن تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، لافتة إلى أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء، يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل سكنه ومعه صورة بطاقة الرقم القومي، ليحصل على كارت ميزة بالمجان.

وكانت المرحلة الأولي لتحويل البطاقات الزرقاء قد انتهت في محافظات «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان»، نهاية مارس الماضي 2022، كما انتهت المرحلة الثانية في أبريل الماضي بمحافظات «كفر الشيخ، دمياط ، المنوفية ،القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا».