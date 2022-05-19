«التأمين الاجتماعي»: استلام كارت ميزة بدلا من البطاقة الزرقاء مجانا

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة أصدرت كروتا بلاستيكية تستخدم في المبالغ المالية فقط من بعض ماكينات الـatm ومنافذ صرف المعاشات، ولكن، صلاحيتها أوشكت على الانتهاء، وبالتالي، فإن الدولة المصرية – في إطار خطتها بخصوص الشمول المالي- شهدت التعاون بين الهيئة والبنك المركزي لإطلاق خطة تغيير هذه الكروت بكارت ميزة.

مزايا عديدة لـ«كارت ميزة»

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أنّ كارت ميزة يوفر لحامله مزايا عديدة، مثل سداد المدفوعات إلكترونيا وشراء السلع والأدوية من الصيدليات والمحال التجارية، كما لو كانت حسابا في البنك، موضحًا: «بدأنا التحويل من الكارت الأزرق إلى كارت ميزة، كان لدينا 6.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يحملون الكروت الزرقاء، ووضعنا خطة لاستبدالها منذ بداية عام 2021، وحولنا 5.5 مليون بطاقة إلى كارت ميزة ويتبقى نحو مليون بطاقة زرقاء»

كيف نحصل على كارت ميزة؟

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ الهيئة أتاحت استبدال كارت ميزة مجانا ودون أي رسوم، ومن يحمل الكارت الأزرق، يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل سكنه ومعه صورة بطاقة الرقم القومي، ليحصل على كارت ميزة دون مقابل، وطالب المواطنين، بالاستجابة والعمل على استلام كروت ميزة، بسبب قرب انتهاء صلاحية الكروت الزرقاء: «صلاحية الكارت الذكي ستنتهي في يونيو ويوليو، وبعدها لن يمكن لأصحاب المعاشات صرفها».