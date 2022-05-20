بعد أن بلغت أعلى مستوياتها.. متى تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية؟

تترقب الأسواق العالمية الخطوة المقبلة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أقر مطلع مايو الجاري أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية في إطار تحركاته لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس يومي 14 و15 يونيو المقبل، لبحث نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة، ومن بعدها سيعقد اجتماعا آخر في منتصف يوليو، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة الزيادة في كلا الاجتماعين نصف نقطة مئوية.

احتمالية زيادة أكبر للفائدة

وبحسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أيام، فإن البنك المركزي من المرجح أن يقوم بزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في الاجتماعين المقبلة، لكنه لم ينفِ إن كانت هناك احتمالية لتطبيق زيادة أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن «الفيدرالي» يسعى لتحجيم التضخم مع محاولة فعل ذلك دون تعزيز فرص الركود الاقتصادي، التي قال إنها أمور خارجة عن سيطرته.

ارتفاع معدلات التضخم

وفي 11 مايو الجاري أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ليقترب من أعلى مستوى له في نحو 40 عاماً، مسجلا 8.3% على أساس سنوي، ليتجاوز توقعات المحللين الاقتصادين التي كانت تدور حول 8.1%.

وبحسب تصريحات لوريتا ميستر، رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند الأمريكية فإنه من المتوقع أن تكون نسبة زيادة الفائدة بنصف نقطة مئوية مناسبة في الوقت الحالي، ما لم تحدث أي تطورات مفاجئة.

وأكدت أنه إذا كانت هناك تغييرات في معدلات التضخم الشهرية في سبتمبر المقبل نحو الانخفاض فإن وتيرة زيادة الفائدة قد تبدأ في التراجع، لكن ذلك أمر غير وارد حال استمرار التضخم في الزيادة، موضحة أن الأمر يتطل عدة شهور من التراجع المستمر في التضخم من أجل التأكد من أن مستويات الأسعار قد بلغت أعلى نقطة ارتفاع.