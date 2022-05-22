أسعار السيارات المستعملة في مصر.. موديلات حديثة تبدأ من 114 ألف جنيه

احتلت البحث عن أسعار السيارات المستعملة في مصر، جانبا كبيرا من عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت، في محاولة للحصول على سيارة مستعملة اقتصادية، تكون موفرة في الوقود ومنخفضة السعر وقطع الغيار، خاصة بعد أزمة التضخم في الأسعار التي اجتاحت العالم، بعد أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محمد سعد، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات المستعملة في مصر ارتفعت بسبب الأزمات التي اجتاحت العالم بشكل عام، بداية من أزمة انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي خفّضت عمليات إنتاج السيارات، فضلا عن ارتفاع أسعار النقل والشحن بعد عمليات الفتح بين الدول، واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

أزمة التضخم سبب أرتفاع أسعار السيارات

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال الأشهر الماضية، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأزمة التضخم المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي بشكل كامل، فضلا عن رفع قيمة الفائدة في البنوك المركزية بالعالم.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

- شيفروليه أوبترا 2008: متوسط سعر السيارة في السوق 120,000 جنيه، أقل سعر في السوق 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 128,000 جنيه.

- شيفروليه أفيو 2012: متوسط سعر السيارة في السوق 120,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 112,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 124,000 جنيه.

- هيونداي فيرنا 2014: متوسط سعر السيارة في السوق 120,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 125,000 جنيه.

- مرسيدس C 180 1993: متوسط سعر السيارة في السوق 121,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 138,000 جنيه.

- فولكس فاجن جولف 1999: متوسط سعر للسيارة 121,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 131,000 جنيه.

- هيونداي أفانتي 2003: متوسط سعر السيارة في السوق 121,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 128,000 جنيه.

- سكودا أوكتافيا A4 2005: متوسط سعر السيارة 121,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 114,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 124,000 جنيه.

- ميتسوبيشي أتراج 2014: متوسط سعر السيارة 121,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 112,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 133,000 جنيه.

- دايو لاستي 2004: متوسط سعر السيارة في السوق 122,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق 119,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق 131,000 جنيه.