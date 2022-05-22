طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات.. و15 طالبا في كل لجنة لمواجهة كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، قبل قليل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير دورات المياه وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا، لتحقيق التباعد بين الطلاب والحد من كورونا، علاوة على تشديد الإجراءات داخل اللجان لمنع الغش.

حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط اللجان

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بالمحافظة، بحظر وجود الباعة الجائلين بمحيط لجان الامتحانات، لمنع الزحام والحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ جميع الطلاب يؤدون الامتحانات في جو هادئ ومناسب دون أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وأسئلة الامتحانات من داخل المناهج، ولا توجد أسئلة معقدة.

لم نرصد حالات كورونا بين الطلاب

ومن جهته، قال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنّ امتحان اللغة العربية أمس، سار بصورة منتظمة وطبيعية دون أي معوقات، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية التعليمية، لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول، أو أي كتاب مدرسي أو أي مذكرات خارجية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في القاهرة

1- السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتى 11:30، وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

2- الأحد 22 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.

3- الإثنين 23 مايو 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

4- الثلاثاء 24 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

5- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

6- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.