مصلحة الدمغ تحتفل باليوم العالمي للتحول الرقمي بموازين الذهب

قال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ الموازين والمصوغات، إنَّ اليوم هو اليوم العالمي لـ«المترولوجيا» وهو التحول الرقمي، لذا تم الاحتفال بهذا اليوم داخل مقر مصلحة الدمغ والموازين، ومشاركة ورعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور عدد من الشركات.

استعراض عدد من الموازين الخاصة بقياس المصوغات الذهبية

وأضاف رئيس مصلحة دمغ الموازين والمصوغات، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّه تم استعراض عدد من الموازين الخاصة بقياس المصوغات الذهبية، التي كان يتمّ العمل بها خلال العصور الماضية، للتعرف على التحول الرقمي بموازين وقياس مقاييس الذهب.

مصلحة الدمغ والموازين جهة مختصة بالتأكد من جودة المصوغات الذهبية

وأوضح «سليمان»، أنَّ مصلحة الدمغ والموازين ليست جهة لشراء المصوغات الذهبية، ولكنها جهة مختصة بالتأكد من جودة ودمغة المصوغات الذهبية، مبينًا أنَّ دور المصلحة رقابي للتأكد من الدمغات وقياسات المصوغات الذهبية، قبل بيعها للمواطنين.

وشهدت الصالة داخل مصلحة الدمغ والموازين، عددًا من الموازين التي كانت تستخدم سابقا لقياس الذهب، إذ تمّ عرض عدد من الموازين التي كان تستخدم في عمليات قياس الأطوال، فالسعة القصوى لها متر واحد، وذراع شرعي، وذراع بلدي، وهو مصنوع من استانس ستيل ونحاس.

كما تمّ عرض ميزان الذهب وهو حانون نحاس، مصنوع من النحاس الأحمر، بـ«سعة قصوى جانون و4 جانون»، ويستخدم لقياس السوائل، بالإضافة إلى ميزان تحويلي ويستخدم لتحويل الحجم إلى كتلة.