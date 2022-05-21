سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية معاملات اليوم السبت 21 مايو 2022

ترتفع معدلات البحث بشكل يومي عن سعر جرام الذهب عيار 21، خاصة في ظل تذبذب المؤشرات العالمية ما بين الارتفاع والانخفاض الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب

وفي إطار حرص جريدة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات القراء، نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 بالإضافة إلى الأعيرة الأخيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، ومؤشرات البورصة العالمية، والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم السبت في محلات الصاغة ما بين 1015 جنيها و1074 جنيها، بينما وصل سعر عيار 24 ما بين 1160 و1171 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب من عيار 18 فقد تراوح بين 870 جنيهًا و 879 جنيهًا.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات ما بين 8120 جنيهًا و8200 جنيها، بينما وصل سعر الكيلو لنحو 1160000جنيها و1171429 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

بينما في أسواق المال اختلفت الأسعار بشكل طفيف، ليسجل عيار 24 نحو 59.41 دولار أي ما يعادل نحو 1086 جنيهًا، في حين جاء عيار 22، وهو منتشر بالمملكة العربية السعودية، نحو 54.46 دولار وهو ما يعادل نحو 995.18 جنيه.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 51.99 دولار أمريكي وهو ما يعادل 949.96 جنيه، أما عيار 18 فقد سجل نحو 44.56 دولار أي ما يوازي نحو 814.25 جنيه.

ووفق تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» قال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر تتحدد حسب عاملين، الأول هو السعر العالمي، والثاني هو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.