أسعار الذهب اليوم في مصر.. الأسواق تشهد استقرارا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارا واضحا، حيث أن بداية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 22 مايو، في أسواق الصاغة، حيث سجلت نفس أسعار نهاية تعاملات أمس، السبت، في أسواق الصاغة وأسواق المال المختلفة.

وفي سبيل ذلك تواصل بوابة «الوطن» متابعة كل التغيرات التي تحدث في أسعار الذهب اليوم فى مصر، وذلك على مدار الساعة، من أجل تلبية احتياجات المتابعين والقراء، الذين يهتمون كثيرا بهذا القطاع المهم، وذلك بناء على ما يدور في أسواق الصاغة المصرية، وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت بداية تعاملات اليوم، الأحد الموافق 22 مايو، استقرارا كبيرا في أسعار الذهب في مصر، وذلك في أسواق المال ومحلات الصاغة.

- سعر جرام الذهب عيار 21، بيع بسعر 1015 جنيها، وشراء بسعر 1025 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 24، بيع بسعر 1160 جنيها، وشراء بسعر 1171 جنيها.

- سعر جرام الذهب من عيار 18، بيع بسعر 870 جنيها وشراء بسعر 879 جنيها.

سعر الجنية الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21، اليوم الأحد الموافق 22 مايو، عند البيع بسعر 8120 جنيها، وشراء بسعر 8200 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وعن أسعار الذهب اليوم، الأحد الموافق 22 مايو، في أسواق المال، فجاءت كالتالي:

- سجل جرام الذهب من عيار 24 نحو 1086 جنيها، أي ما يعادل 59.41 دولار.

- سجل جرام الذهب من عيار 22 نحو 995.18 جنيه، أي ما يعادل 54.46 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 949.96 جنيه، أي ما يعادل 51.99 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 44.56 دولار، أي ما يوازي نحو 814.25 جنيه.