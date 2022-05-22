سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في الأسواق المصرية

ما زلت معدلات البحث مستمرة يوميا، من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، عن سعر جرام الذهب عيار 21، خاصة مع التغيرات التي تشهدها أسواق الذهب العالمية.

وفي إطار مواصلة جريدة «الوطن» على تلبية احتياجات المتابعين، والرد على تساؤلات القراء، بخصوص التغيرات المستمرة في أسعار الذهب، نعرض من خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك في محلات الصاغة المصرية، وأسواق المال العالمية، حسب مؤشرات البورصة العالمية، التي جاءت كالآتي:

أسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 22 مايو 2022، استقرارا واضحا، نظرا لتسجيلها نفس أسعار آخر تعاملات أمس السبت، في محلات الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1015 جنيهًا للبيع و1025 جنيهًا للشراء، بينما استقر سعر عيار 24، عند 1160 جنيهًا للبيع و1171 جنيهًا للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح بين 870 و879 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21، عند 8120 جنيهًا للبيع و8200 للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبالنسبة لأسعار أسواق المال، فقد سجل عيار 24 نحو 1086 جنيهًا، و59.41 دولار، في حين جاء سجل عيار 22 نحو 995.18 جنيه، أي ما يعادل 54.46 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال بنحو 949.96 جنيه، أي ما يعادل 51.99 دولار أمريكي، في حين سجل 18 فقد سجل نحو 44.56 دولار، بنحو 814.25 جنيه.

يذكر أن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية، قد أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار شراء أو بيع الذهب يتم تحديدها بناء على اتجاهين، الأول يأتي نتيجة السعر العالمي، والاتجاه الثاني بناء على قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية بالأسواق المصرية.