«الزراعة»: الصوب تضاعف الإنتاج لـ5 أضعاف على نفس المساحة

قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية، إنَّ العرض الذي قدمه وزير الزراعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول محورين هامين وهو محور التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، مشيرًا إلى أنَّ التوسع الأفقي تكلفته المادية مرتفعة جدًا لأنه يتطلب استصلاح أراضي وإنشاء بنية تحتية، وفي ظل التغيرات المناخية وما يجتاح العالم من أزمات اقتصادية أصبح الصوب الزراعية ضرورة وليست رفاهية.

الصوب الزراعية تعني زراعة المحصول وفق المناخ الذي يحتاجه

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أنَّ الصوب الزراعية تعني زراعة المحصول وفق المناخ الذي يحتاجه هذا المحصول وتعني أيضًا إنتاج 4 إلى 5 أضعاف نفس المساحة للأرض المكشوفة، الزراعة بالصوب تعني توفير 40% من استهلاك المياه، وتعتمد أيضًا على التسميد العضوي وبالتالي المنتج النهائي يكون صحي وآمن للمواطن المصري ويتوافق مع المواصفات القياسية للتصدير، موضحًا أنَّ الصوب الزراعية تفتح آفاق عمل وتستوعب أعدادًا كبيرة من شباب الخريجين.

الزراعة بالصوب أتاحت للمزارعين أساليب حديثة في الزراعة

وأوضح وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل الزراعية أنَّ الزراعة بالصوب والتي يطلق عليها الزراعة المحمية أتاحت للمزارعين أساليب حديثة في الزراعة، لدينا الآن في مصر بعض المناطق التي انتشرت بها الزراعة المحمية، خاصة في الدقهلية، ووصلت الصوب الزراعية إلى 78 ألف صوبة، وللشركات الضخمة 30 ألف صوبة.